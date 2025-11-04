Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел накануне вечером.

«В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», - написал губернатор в Telegram-канале.

Из-за ЧП семь населенных пунктов муниципалитета остались без света, однако электроснабжение оперативно восстановили по резервной схеме. При атаке никто не пострадал.

Ранее в Рыльске в результате удара ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение электричества.

