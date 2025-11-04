Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области
Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел накануне вечером.
«В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», - написал губернатор в Telegram-канале.
Из-за ЧП семь населенных пунктов муниципалитета остались без света, однако электроснабжение оперативно восстановили по резервной схеме. При атаке никто не пострадал.
Ранее в Рыльске в результате удара ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение электричества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области
- Монсон назвал Россию мощнейшей спортивной страной
- Без еды и полетов: Чем США опасен шатдаун
- В Бельгии украли данные со смартфонов миллионов абонентов
- Путин учредил два новых праздника в России
- Эксперт Фаворов: Рак вышел на второе место среди причин смертности людей
- В России повторно объявили в розыск блогера Гасанова
- МИД Италии вызвал российского посла
- Вопросы к прямой линии с Путиным начнут собирать за две недели
- В результате атаки БПЛА ВСУ на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru