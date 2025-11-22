Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 69 дронов ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает ведомство.

Так, 16 беспилотников сбили в Ростовской области, по 15 – в Самарской и Саратовской областях, 13 – в Крыму, по три – в Волгоградской и Курской областях. Кроме того, два дрона уничтожили над Воронежской областью, под одному – над Белгородской и Брянской областями.

Накануне в Ростовской области и Крыму сбили четыре украинских беспилотника.

