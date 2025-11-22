Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников
22 ноября 202508:00
Дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 69 дронов ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечает ведомство.
Так, 16 беспилотников сбили в Ростовской области, по 15 – в Самарской и Саратовской областях, 13 – в Крыму, по три – в Волгоградской и Курской областях. Кроме того, два дрона уничтожили над Воронежской областью, под одному – над Белгородской и Брянской областями.
Накануне в Ростовской области и Крыму сбили четыре украинских беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 69 украинских беспилотников
- Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей
- Песков не исключил, что Путин посетит новые регионы до конца года
- В Росреестре предложили в случае обмана отдавать квартиру после возврата денег
- В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба
- Музаев: В школы РФ смогли поступить только 19 процентов детей мигрантов
- Министр армии США заявил об очень плохом положении Украины
- В МВД рассказали о сокращении случаев мошенничества в автостраховании
- Венгрия с начала года получила более 6 млрд кубометров газа из России
- СМИ: Генералы США посетят Москву для обсуждения плана по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru