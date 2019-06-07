Президентская комиссия не верит в человеческий фактор катастрофы «Суперджета»

«Люди не хотят летать на «Суперджете». Сдают билеты, 50 рейсов уже отменили. Власти, которые затратили деньги, и конструкторские бюро, и заводы естественно хотят успокоить общественное мнение. Представьте, сколько предприятий задействованы в «Суперджете» – он собирается из деталей, это агрегаты, которые стоят миллионы. Сам самолет стоит 33-34 млн долларов в зависимости от начинки. И если 200 машин сейчас встанут – это неразумно. Поэтому МАКу нужно выдать, что это, мол, ошибка экипажа, пилоты не справились, случайные люди в авиации, попали в училище на чужое место, убили пассажиров, разломали исправный самолет. Самолет и в самом деле хороший – он летал, двигатели работали, управление работало. От первого удара о землю он не развалился, развалился только от четвертого. Нормальный самолет, можно летать. Но то, что сейчас будет делать МАК, – это просто заказ. Летчиков по полной программе обгадят», - заявил НСН Юрий Сытник.

Но проблема еще и в том, что SSJ-100 создавался с привлечением военно-конструкторского бюро, что, скорее всего, сказалось на «физике» самолета, сообщает в своем расследовании Lenta.ru. Обычно при снижении скорости все гражданские суда задирают нос, однако у Superjet он опускается вниз, как у военного истребителя. Все это, в конечном счете, приводит к увеличению вертикальной скорости и, как это случилось в Шереметьево, привело к «козлению» самолета с последующим повторным ударом о полосу.