«Суперджет» летать будет. Даже если пассажиры не хотят

Произошло это на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП. Ее глава, совладелец группы S7 Владислав Филев обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с «Суперджетом» авиакомпании «Якутия» в октябре прошлого года. Тогда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска, в результате разрушились основные опоры шасси. По словам Филева, которые приводит «Интерфакс», из авиакомпаний начинают уходить пилоты, поскольку в случае авиаинцидентов во всем винят именно летчиков. Между тем, «авиация – прецедентна», - отметил Филев, указав на отсутствие официальных данных по расследованию якутского инцидента. При этом, по слухам, в рамках этого расследования выяснилось, что разрушение шасси повлекло за собой течь из топливных баков. (Стоит напомнить, что при катастрофе SSJ-100 в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая задние стойки шасси продавили топливные баки самолета, вызвав пожар, - писал «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники).

Вместо замглавы Минтранса владельцу S7 ответил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, на правах модератора дискуссии. Указав на «тяжелую морально-этическую ситуацию» в связи с тем, что отчет МАК по катастрофе в «Шереметьево» еще не опубликован, он попросил «обойти этот вопрос», поскольку до официального опубликования итогов любое публичное высказывание может помешать расследованию. В том числе и по якутскому инциденту, - добавил он в ответ на уточняющий вопрос.

Схожесть повреждений самолетов в обеих авариях, и в Якутске и в «Шереметьево», на которую намекнул совладелец S7, возвращает к вопросу о том, как машина проходила процедуру сертификации. Разрушение конструкции шасси, которое в результате жесткой посадки произошло на этом самолете, не соответствует нормам летной годности. Как с такой особенностью машина прошла сертификацию, не вполне понятно, - заметил вскоре после майской катастрофы один из ведущих специалистов авиаотрасли в интервью «МК».

Впрочем, что бы там ни говорили, Россия вряд ли откажется от эксплуатации «Суперджетов». Даже несмотря на отказы пассажиров летать на нем. Уверенность в этом высказал в эфире НСН член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.