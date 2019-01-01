Достоверный отчет МАК о катастрофе SSJ-100 появится лишь через полгода
Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал НСН, чего ожидать от отчета МАК об авиакатастрофе с «Суперджетом».
Международный авиационный Комитет (МАК) 5 июня опубликует отчет о причинах катастрофы самолёта SSJ-100 «Аэрофлота», который загорелся при аварийной посадке 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». В авиакатастрофе погиб 41 человек.
Авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что МАК предоставит 5 июня лишь предварительный анализ произошедшей аварийной ситуации. Подробное заключение, по его прогнозам, будет готово не ранее, чем через полгода.
«Это нормально, когда спустя несколько недель публикуются какие-то предварительные выводы. Но ждать 5 июня полномасштабного отчета не стоит. Для него понадобится полгода-год, чтобы четко определить причины трагедии и дать рекомендации, чтобы аналогичные события не повторились в будущем. 5 июня мы всего лишь получим первую достоверную информацию того злосчастного полета», - пояснил НСН эксперт.
Особое внимание Гусаров обратил на конфликт интересов, который заключается в том, что именно МАК сертифицировал «Суперджет», а теперь расследует авиакатастрофу, произошедшую с этим же самолетом. Этот конфликт интересов стал одной из причин, по которой несколько лет назад функции сертификации воздушных судов были переданы «Росавиации».
«Не думаю, что МАК будет скрывать какие-то причины трагедии. Сейчас действия МАК контролирует европейское агентство, которое также сертифицировало «Суперджет». Европейские партнеры совсем не заинтересованы в том, чтобы что-то скрывать, особенно с учетом наших непростых политических взаимоотношений. Защищать наш авиапром они не намерены. В Европе во главу угла ставится не защита корпоративных интересов, а безопасность. «Суперджет» - единственный наш гражданский самолет, который сертифицирован на Западе. Были огромные деньги потрачены на его доработку по европейским сертификатам. И я со стороны европейцев пока не слышал никаких заявлений о том, что у самолета есть какие-то недоработки. Наличие европейцев в расследовании обнадеживает в том, что победят не ведомственные интересы, а безопасность», - заявил авиаэксперт.
Роман Гусаров напомнил, что самолёт SSJ-100 перед катастрофой был управляем, а пилоты шли на посадку в штатном режиме.
«Если изучить историю российских авиакатастроф, то можно вспомнить несколько случаев, когда возникали подозрения на то, что МАК скрывает какие-то серьезные недостатки авиатехники и указывает только на вину пилотов. Например, катастрофа в Новосибирске с АН-310, катастрофа в Казани”, - отметил собеседник НСН.
Роман Гусаров считает, что так же необходим постоянный контроль за физическим состоянием пилотов:
«В авиации есть такое понятие «приемлемый уровень безопасности». Чем больше ты летаешь, тем выше вероятность, что что-то произойдет. Пилот должен отдыхать между рейсами. Возможно, психологи должны работать, контролировать психофизическое состояние. И сами пилоты должны ответственно относиться к своему состоянию», - заявил авиаэксперт.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил НСН, что главной проблемой самолёта Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями.
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