«Медведь уплясался!»: Нейромонах Феофан о лучших хороводах 2025 года
1 января 202615:00
Анастасия Александрова
Нейромонах Феофан в эфире НСН подвел итоги 2025 года и назвал три самых ярких события.
Музыкант из Санкт-Петербурга Олег Степанов, также известный как лидер российского драм-н-бейс-проекта Нейромонах Феофан в эфире НСН рассказал о самых ярких событиях уходящего 2025 года, поблагодарив поклонников за яркие хороводы на концертах.
«В году ушедшем событий было множество. Первое: заключительные концерты нашего тура юбилейного, кои прошли в конце зимы да весной. Свое 15-летие отмечали мы еще в 2024 году, но не все города объехать успели. Посему продолжили празднование и в 2025-м. Дорога та вышла теплая: люд честной хороводы водил с особливым усердием, а медведь так уплясался, что аж три килограмма сбросил. Второе событие: десятилетие альбома «В душе драм, в сердце светлая Русь». В Санкт-Петербург да Москве устроили мы гуляния в двух отделениях. Сперва весь альбом от корки до корки пропели, а потом вспоминали песнопения разных лет. Цветовое действо, декорации, забавы — все вышло дюже лепо, как водится», — сказал собеседник НСН.
Он порадовался тому, что люди не устают плясать на концертах.
«Третье событие: осенние концерты по заявкам. Добро молодцы да красно девицы сами выбирали, какие песнопения желают слышать — голосовали каждую неделю. А мы лишь помогали все собрать воедино да кое-какими сюрпризами баловали. В Москве, Петербурге, Туле, Липецке, Владимире да Нижнем Новгороде хороводы гремели такие, что избы плясовые едва устояли. Меж тем, были и летние сольные опен-эиры, фестивали разные. Для меня год уходящий пролетел словно стрелушка каленая. Концертов было тьма-тьмущая. Каждый свое тепло оставил. Радует, что люд честной не устает приходить, петь, хохотать да безудержно плясать. Под конец года мы выпустили новое творение — песнопение «Леший». Хотелось давно порадовать слушателей наших чем-то дюже забористым, да все дороги звали. Но все же урвал время: сел в избушке, балалайку настроил да собрал трек воедино», — отметил музыкант.
Ранее Нейромонах Феофан в беседе с НСН анонсировал выход почти всей дискографии коллектива на виниле.
