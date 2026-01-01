Он порадовался тому, что люди не устают плясать на концертах.

«Третье событие: осенние концерты по заявкам. Добро молодцы да красно девицы сами выбирали, какие песнопения желают слышать — голосовали каждую неделю. А мы лишь помогали все собрать воедино да кое-какими сюрпризами баловали. В Москве, Петербурге, Туле, Липецке, Владимире да Нижнем Новгороде хороводы гремели такие, что избы плясовые едва устояли. Меж тем, были и летние сольные опен-эиры, фестивали разные. Для меня год уходящий пролетел словно стрелушка каленая. Концертов было тьма-тьмущая. Каждый свое тепло оставил. Радует, что люд честной не устает приходить, петь, хохотать да безудержно плясать. Под конец года мы выпустили новое творение — песнопение «Леший». Хотелось давно порадовать слушателей наших чем-то дюже забористым, да все дороги звали. Но все же урвал время: сел в избушке, балалайку настроил да собрал трек воедино», — отметил музыкант.

Ранее Нейромонах Феофан в беседе с НСН анонсировал выход почти всей дискографии коллектива на виниле.

