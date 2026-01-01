«Надеюсь попасть в Госдуму»: Вассерман рассказал, чего ждет от 2026 года

Главными же событиями 2025 года, по его мнению, стали президентство американского лидера Дональда Трампа и успешные испытания российского оружия.

«На мой взгляд, самое важное, что Трамп, как и в первое свое правление, доказал, что готов исполнять свои обещания. Главное из них сводится к тому, чтобы возродить промышленное производство в своей стране, а это неизбежно повлечет за собой множество изменений в мировой хозяйственной структуре. Значительная часть этих изменений полезна для всего мира, особенно для России. На втором по важности месте — то, что мы благополучно провели испытания того, что в 2018 году ехидно называли “путинскими мультиками”. Несколько видов вооружений, которые тогда уже разрабатывались, но массово считались неосуществимыми, уже не только осуществлены, но и испытаны, и это очень серьезно вразумило многие горячие головы», — сказал Вассерман.

Также немаловажным назвал эрудит тот факт, что большинство украинских союзников разочаровались в помощи Киеву.

«Наконец, третье очень важное для всех событие — большей части партнеров Украины стало ясно, что войну она рано или поздно проиграет, поэтому нет смысла больше в нее вкладываться. Кто поумнее, как Трамп, занимаются восстановлением взаимовыгодных отношений с Россией, кто поглупее, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пытаются найти других наемников. Все уже поняли — Украина если еще и дышит, то точно на ладан», — добавил собеседник НСН.

У самого Вассермана, по его словам, 2025 год прошел ровно и без потрясений, а от 2026 года он ждет продолжения депутатской карьеры.