«Надеюсь попасть в Госдуму»: Вассерман рассказал, чего ждет от 2026 года
Среди главных событий уходящего года — то, что Россия показала свою мощь и окончательно развеяла миф о «путинских мультиках», сказал НСН Анатолий Вассерман.
Главное ожидание для всех депутатов — выборы в Госдуму в 2026 году, но даже если завоевать доверие сограждан не получится, всегда можно заняться чем-то интересным. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
Главными же событиями 2025 года, по его мнению, стали президентство американского лидера Дональда Трампа и успешные испытания российского оружия.
«На мой взгляд, самое важное, что Трамп, как и в первое свое правление, доказал, что готов исполнять свои обещания. Главное из них сводится к тому, чтобы возродить промышленное производство в своей стране, а это неизбежно повлечет за собой множество изменений в мировой хозяйственной структуре. Значительная часть этих изменений полезна для всего мира, особенно для России. На втором по важности месте — то, что мы благополучно провели испытания того, что в 2018 году ехидно называли “путинскими мультиками”. Несколько видов вооружений, которые тогда уже разрабатывались, но массово считались неосуществимыми, уже не только осуществлены, но и испытаны, и это очень серьезно вразумило многие горячие головы», — сказал Вассерман.
Также немаловажным назвал эрудит тот факт, что большинство украинских союзников разочаровались в помощи Киеву.
«Наконец, третье очень важное для всех событие — большей части партнеров Украины стало ясно, что войну она рано или поздно проиграет, поэтому нет смысла больше в нее вкладываться. Кто поумнее, как Трамп, занимаются восстановлением взаимовыгодных отношений с Россией, кто поглупее, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пытаются найти других наемников. Все уже поняли — Украина если еще и дышит, то точно на ладан», — добавил собеседник НСН.
У самого Вассермана, по его словам, 2025 год прошел ровно и без потрясений, а от 2026 года он ждет продолжения депутатской карьеры.
«У меня все шло в более или менее текущем режиме. Не случилось ничего из ряда вон выходящего, радикально расходящегося с тем, что сложилось в прошлые годы, поэтому я ничего особенного в прошедшем году не выделяю. Но и отсутствие новостей — уже очень хорошая новость. Что касается 2026 года, для меня как для депутата важнее всего новые выборы в Госдуму. Я пока надеюсь в нее попасть. Но уже примерно представляю себе, чем займусь, если не попаду в Госдуму. Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, это тоже будет хорошее занятие», — заинтриговал эрудит.
В заключение Вассерман поздравил всех россиян с Новым годом.
«Я уже много лет желаю всем одного и того же — пусть 2026 год будет для каждого из нас лучше 2025 года и несравненно хуже 2027 года», — подытожил он.
Ранее Вассерман заявил, что большинство россиян поддерживает восстановление памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
