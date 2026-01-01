В резервуарном парке в Альметьевске после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар

В Татарстане в результате падения обломков БПЛА ВСУ на территории объекта нефтяной технологической системы в Альметьевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что ЧП не повлияло на работоспособность оборудования.