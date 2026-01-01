В резервуарном парке в Альметьевске после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар
В Татарстане в результате падения обломков БПЛА ВСУ на территории объекта нефтяной технологической системы в Альметьевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Отмечается, что ЧП не повлияло на работоспособность оборудования.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. Представители администрации республики заверили, что жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.
Ранее глава Людиновского муниципального округа Геннадий Ананьев сообщил, что 31 декабря в Калужской области на промпредприятии в городе Людиново после атаки БПЛА ВСУ произошел пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
