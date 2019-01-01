Авиаконструктор заявил о невиновности летчиков в катастрофе Superjet-100

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. 5 мая лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Накануне публикации расследования один из экспертов МАК заявил, что трагедия произошла «из-за грубых приземлений» пилотов. В свою очередь, Росавиация приоритетной версией произошедшего назвала «человеческий фактор». Чуть позже в МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево - «усиление придержали» из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.

В ожидании отчета МАК версии происшествия продолжают множиться, что лишний раз подтверждает наиболее вероятную – стечение обстоятельств и последовательная цепочка фатальных событий.

В предварительном отчете МАК обвинения в адрес экипажа отсутствуют. В нем отражены лишь оперативные рекомендации по безопасности полетов.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов после публикации отчета МАК заявил НСН, что катастрофа произошла из-за недоработок лайнера. По его словам, ошибки пилотов в случившемся нет.

«Люди, которые управляли самолетом, летчики, с моей точки зрения, не виноваты. Только лишь потому, что перегруженный самолет всегда садится дальше, чем самолет с выработанным топливом. На точку глиссада они вышли правильно, но самолет перелетел полосу. Учитывая все эти факторы, естественно, летчик сделал все возможное, чтобы спасти самолет. А то, что разрушена стойка шасси, что выломало топливный бак, это следствие уже неправильно спроектированного конструктивного узла крепления стойки шасси. Топливный бак при посадке на брюхо, по правилам создания воздушных судов, не должен разрушаться», - заявил авиаэксперт.