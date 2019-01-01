Авиаконструктор заявил о невиновности летчиков в катастрофе Superjet-100
Заслуженный конструктор России в эфире НСН рассказал о многочисленных неисправностях SSJ-100, которые следует немедленно исправлять.
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. 5 мая лайнер вылетел из московского аэропорта в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
Накануне публикации расследования один из экспертов МАК заявил, что трагедия произошла «из-за грубых приземлений» пилотов. В свою очередь, Росавиация приоритетной версией произошедшего назвала «человеческий фактор». Чуть позже в МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево - «усиление придержали» из-за закрытия взлетно-посадочной полосы.
В ожидании отчета МАК версии происшествия продолжают множиться, что лишний раз подтверждает наиболее вероятную – стечение обстоятельств и последовательная цепочка фатальных событий.
В предварительном отчете МАК обвинения в адрес экипажа отсутствуют. В нем отражены лишь оперативные рекомендации по безопасности полетов.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов после публикации отчета МАК заявил НСН, что катастрофа произошла из-за недоработок лайнера. По его словам, ошибки пилотов в случившемся нет.
«Люди, которые управляли самолетом, летчики, с моей точки зрения, не виноваты. Только лишь потому, что перегруженный самолет всегда садится дальше, чем самолет с выработанным топливом. На точку глиссада они вышли правильно, но самолет перелетел полосу. Учитывая все эти факторы, естественно, летчик сделал все возможное, чтобы спасти самолет. А то, что разрушена стойка шасси, что выломало топливный бак, это следствие уже неправильно спроектированного конструктивного узла крепления стойки шасси. Топливный бак при посадке на брюхо, по правилам создания воздушных судов, не должен разрушаться», - заявил авиаэксперт.
Собеседник НСН указал на недостатки конструкции лайнера, на которые обязательно должны обратить внимание инженеры.
«Superjet, наверное, нужно доводить до ума, на него потрачены колоссальные деньги, необходимо усиливать конструкцию под условия эксплуатации. Извините меня, это основная задача конструкторов, тех, кто сделал неверную машину. Там по трем позициям самолет сделан неправильно! Когда самолет сертифицировали, оказалось, что было 254 версии программного обеспечения работы самолета, исправляющих различные недочеты, вплоть до отказа безопасности. Система отказывала, поэтому проводили перепрограммирование. Это еще тогда должно было насторожить. А тут произошел удар молнии в небе – это дополнительное электрическое воздействие на самолет, который и привел к отказу электронной системы его управления», - добавил он.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, что не нужно ждать от отчета МАК указания на виновных в гибели людей. По его словам, расследование авиапроисшествия идет в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой, его проводят специалисты Следственного комитета. Именно к ним и нужно обращаться с вопросом о виновных, отметил эксперт.
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