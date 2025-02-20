В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala

Герметизация корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области, пострадавшего от взрыва в машинном отделении, завершена. Об этом сообщила Морспасслужба. Для проведения ремонтных работ потребовался 51 спуск водолазов Балтийского филиала, которые заделали повреждения с помощью металлических листов и подводных сварочных аппаратов. В целом работы продлились 43 часа.

На данный момент проводится откачка воды из шахты правого борта, куда он попала через пробоину. Из машинного отделения уже полностью откачали нефтеводяную смесь.

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Ранее сообщалось, что на борту танкера перевозили порядка 130 тыс. тонн мазута.

Взрыв в машинном отделении танкера в порту Ленинградской области произошел 9 февраля. Экипаж эвакуировался на берег. Правительство Финляндии заявляло, что проведет собственного расследования ЧП, также оно объявило о подготовке к возможному разливу нефтепродуктов. Выбросы мазута были предотвращены.

Ранее два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии. Экипаж сообщил о двух громких взрывах, они прозвучали во время выгрузки нефти. После этого в корпусе танкера обнаружили пробоину.


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