В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala

Герметизация корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области, пострадавшего от взрыва в машинном отделении, завершена. Об этом сообщила Морспасслужба. Для проведения ремонтных работ потребовался 51 спуск водолазов Балтийского филиала, которые заделали повреждения с помощью металлических листов и подводных сварочных аппаратов. В целом работы продлились 43 часа.

На данный момент проводится откачка воды из шахты правого борта, куда он попала через пробоину. Из машинного отделения уже полностью откачали нефтеводяную смесь.