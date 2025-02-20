В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala
Герметизация корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области, пострадавшего от взрыва в машинном отделении, завершена. Об этом сообщила Морспасслужба. Для проведения ремонтных работ потребовался 51 спуск водолазов Балтийского филиала, которые заделали повреждения с помощью металлических листов и подводных сварочных аппаратов. В целом работы продлились 43 часа.
На данный момент проводится откачка воды из шахты правого борта, куда он попала через пробоину. Из машинного отделения уже полностью откачали нефтеводяную смесь.
Ранее сообщалось, что на борту танкера перевозили порядка 130 тыс. тонн мазута.
Взрыв в машинном отделении танкера в порту Ленинградской области произошел 9 февраля. Экипаж эвакуировался на берег. Правительство Финляндии заявляло, что проведет собственного расследования ЧП, также оно объявило о подготовке к возможному разливу нефтепродуктов. Выбросы мазута были предотвращены.
Ранее два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии. Экипаж сообщил о двух громких взрывах, они прозвучали во время выгрузки нефти. После этого в корпусе танкера обнаружили пробоину.
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