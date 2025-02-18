В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере

Два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии. Об этом пишет Fatto Quotidiano.

По данным издания, 14 февраля судно прибыло под флагом Мальты из Алжира. В тот же день экипаж сообщил о двух громких взрывах, они прозвучали во время выгрузки нефти. После этого в корпусе танкера обнаружили пробоину.

Пострадавших в результате ЧП нет, утечки нефти не зафиксировано. Прокуратура Савоны рассматривает разные версии инцидента, в том числе о столкновении либо взрыве боеприпаса.

По данным управления порта, при выгрузке нефти заметили некие «аномалии». Сейчас на танкере проводят технические проверки.

Ранее в порту Усть-Луга Ленинградской области танкер Koala с 130 тысячами тонн мазута сел на мель из-за неудачного запуска двигателя, после чего прогремел взрыв. Позже в Минтрансе сообщили, что утечек нефтепродуктов после ЧП не было, напоминает Ura.ru.

