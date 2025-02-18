В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере
Два взрыва прогремело на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту города Савона в Италии. Об этом пишет Fatto Quotidiano.
По данным издания, 14 февраля судно прибыло под флагом Мальты из Алжира. В тот же день экипаж сообщил о двух громких взрывах, они прозвучали во время выгрузки нефти. После этого в корпусе танкера обнаружили пробоину.
Пострадавших в результате ЧП нет, утечки нефти не зафиксировано. Прокуратура Савоны рассматривает разные версии инцидента, в том числе о столкновении либо взрыве боеприпаса.
По данным управления порта, при выгрузке нефти заметили некие «аномалии». Сейчас на танкере проводят технические проверки.
Ранее в порту Усть-Луга Ленинградской области танкер Koala с 130 тысячами тонн мазута сел на мель из-за неудачного запуска двигателя, после чего прогремел взрыв. Позже в Минтрансе сообщили, что утечек нефтепродуктов после ЧП не было, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза
- Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА
- В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере
- СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине
- В ФРГ призвали отменить санкции против России
- Эксперт: Таксисты в Москве получают до 100 тысяч рублей в месяц
- НАТО: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины
- Милей отреагировал на скандал вокруг него из-за криптовалюты
- РСПП: Иностранные компании могут вернуться, если эта опция была в документах
- Российские бойцы убирают «зубы дракона» ВСУ между ДНР и Днепропетровской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru