В Новороссийске уничтожен морской дрон
4 августа 202306:40
Стало известно о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако, сообщает РИА Новости.
Данные о них передали спецслужбам. По предварительной информации, уничтожен морской дрон.
По данным ТАСС, которое ссылается на Минобороны, ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.
Ранее в Крыму сработала система противовоздушной обороны. Все воздушные объекты сбиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru