В Новороссийске уничтожен морской дрон

Стало известно о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако, сообщает РИА Новости.

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Данные о них передали спецслужбам. По предварительной информации, уничтожен морской дрон.

По данным ТАСС, которое ссылается на Минобороны, ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.

Ранее в Крыму сработала система противовоздушной обороны. Все воздушные объекты сбиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:СпецоперацияДроныНовороссийск

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