СМИ: Киев по просьбе США отложил атаки против России, запланированные на 24 февраля

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил три сценария, которые есть у Киева накануне весеннего контрнаступления. Так, по его мнению, первый вариант предусматривает одну масштабную атаку ВСУ при использовании всех сил и ресурсов. Второй сценарий предполагает разделение армии Украины для одновременного наступления на юге и на востоке. А третьим вариантом генерал назвал проведение нескольких атак, но менее масштабных и нескоординированных друг с другом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

