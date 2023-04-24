СМИ: Киев по просьбе США отложил атаки против России, запланированные на 24 февраля

Украина планировала нанести удары по территории РФ 24 февраля 2023 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой секретные данные, которые утекли в Сеть.

Отмечается, что украинские чиновники рассматривали возможность нанесения ударов по Москве и Новороссийску, но по просьбе Вашингтона атаки были отложены.

Пригожин назвал сроки контрнаступления ВСУ

Ранее австралийский генерал в отставке Мик Райан озвучил три сценария, которые есть у Киева накануне весеннего контрнаступления. Так, по его мнению, первый вариант предусматривает одну масштабную атаку ВСУ при использовании всех сил и ресурсов. Второй сценарий предполагает разделение армии Украины для одновременного наступления на юге и на востоке. А третьим вариантом генерал назвал проведение нескольких атак, но менее масштабных и нескоординированных друг с другом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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