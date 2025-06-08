Названы вклады и счета, способные принести максимальный доход
Накопительные счета и банковские депозиты с высокой ставкой, краткосрочные депозиты, вклады без возможности снятия и счета и вклады с ежедневным начислением процентов являются самыми выгодными, сообщает «Прайм».
Как правило, банки предлагают привлекательные ставки по депозитам без возможности снятия. Если имеются свободные средства, стоит подумать о таком варианте. Также выгодными можно назвать вклады или накопительные счета, где первые несколько месяцев действует самая высокая ставка, которая затем снижается. Либо можно выбрать краткосрочный вклад с самым высоким процентом.
Ранее стало известно, что банки в России планируют уменьшить ставки по вкладам в связи с понижением ключевой ставки Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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