Названы вклады и счета, способные принести максимальный доход

Как правило, банки предлагают привлекательные ставки по депозитам без возможности снятия. Если имеются свободные средства, стоит подумать о таком варианте. Также выгодными можно назвать вклады или накопительные счета, где первые несколько месяцев действует самая высокая ставка, которая затем снижается. Либо можно выбрать краткосрочный вклад с самым высоким процентом.

Ранее стало известно, что банки в России планируют уменьшить ставки по вкладам в связи с понижением ключевой ставки Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

