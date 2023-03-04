В Москве задержали жительницу за госизмену из-за поддержки ВСУ
Сотрудники ФСБ и МВД провели задержание москвички из-за причастности к госизменене - оказанию финансовой Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Сотрудники безопасности провели задержание, когда женщина пыталась выехать за пределы России, отмечает RT.
По данным СМИ, Лефортовский районный суд уже вынес решение об аресте москвички сроком на два месяца.
Ранее правоохранители задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, пытавшегося передать украинской разведке данные о российских военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru