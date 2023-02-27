В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины

Правоохранители задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые использовались в качестве наводчиков на военные объекты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, подозреваемые — граждане РФ. Злоумышленники установили связь со спецслужбами Украины для передачи за вознаграждение информации о расположении объектов Минобороны РФ, утечка которой «могла нанести ущерб обороноспособности государства». Один из задержанных по заданию Службы безопасности Украины собирал сведения о местонахождении военных объектов и передавал их через электронную почту, отмечает телеканал 360.

«Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, возбуждены уголовные дела о госизмене и сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Ранее ФСБ задержала агента СБУ, причастного к диверсиям на Московской железной дороге, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецслужбыСевастопольФСБ
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