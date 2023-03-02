ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины

Правоохранители задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, пытавшегося передать украинской разведке данные о российских военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины

«Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки ... Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ ... на территории Хабаровского края», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

Информация могла быть использована для диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

ФСБ возбудила в отношении задержанного уголовное дело по подозрению в государственной измене, пишет Ura.ru. Россиянину грозит до 20 лет заключения.

Ранее российская спецслужба задержала в Севастополе двух агентов СБУ, подозреваемых в передаче сведений о военных объектах, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосизменаРазведкаУкраинаХабаровский КрайФСБ
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