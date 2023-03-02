ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
Правоохранители задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, пытавшегося передать украинской разведке данные о российских военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки ... Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ ... на территории Хабаровского края», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.
Информация могла быть использована для диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками.
ФСБ возбудила в отношении задержанного уголовное дело по подозрению в государственной измене, пишет Ura.ru. Россиянину грозит до 20 лет заключения.
Ранее российская спецслужба задержала в Севастополе двух агентов СБУ, подозреваемых в передаче сведений о военных объектах, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: Запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней
- СМИ: Бойцы «Вагнера» собирают тела украинских военных в Артемовске
- Сбербанк начал предоставлять услуги юрлицам в Крыму
- ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
- Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ
- Дерипаска предложил снизить число чиновников в два-три раза
- В США потребовали от Байдена извинений за расистскую шутку о белых
- Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в Запорожье
- СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице
- Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не пересеклись на G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru