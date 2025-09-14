В Ленобласти в результате атаки БПЛА ВСУ загорелся завод КИНЕФ

Отмечается, что в районе Киришей российские силы ПВО сбили три дрона ВСУ. В результате падения обломков одного из них на промобъекте начался пожар. Однако его удалось быстро локализовать и потушить, добавил Дрозденко.

Губернатор рассказал, что в результате ЧП на заводе никто не пострадал. По его словам, существенного ущерба производственным мощностям предприятия удалось избежать, его работа не прерывалась, технологический процесс осуществлялся в штатном режиме.

Ранее Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».