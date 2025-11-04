В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
Россиянам может грозить наказание до 3 тысяч рублей за длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.
По его словам, такую сумму могут заплатить жители Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах размер штрафа составит 1500 рублей. Депутат указал, что технически нет значения, как запущен двигатель — традиционно или с помощью автозапуска. Если автомобиль не движется с работающим мотором дольше пяти минут - это нарушение правил дорожного движения, за которое положен штраф.
Также правила запрещают сквозное движение во дворах, учебную езду, стоянку грузовиков и автобусов. Чтобы водитель был наказан, необходимо доказать нарушения, например, сделать видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.
Ранее стало известно, что отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил ввести зарплату для родителя, воспитывающего детей
- В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
- Зеленский переложил ответственность за сокрытие потерь ВСУ на своих командиров
- Верховный суд РФ защитил жильцов и владельцев самостроя
- Летние каникулы предложили сократить до двух месяцев
- Епископ Питирим: Сделавшая аборт женщина — серийная убийца, а врач — палач
- СМИ: США готовят вторжение в Мексику под прикрытием борьбы с картелями
- Украина ударила по энергетике России
- СМИ: Ирландия может сократить срок бесплатного размещения украинских беженцев
- В Челябинске нашли тело девочки в диване съемной квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru