В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе

По его словам, такую сумму могут заплатить жители Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах размер штрафа составит 1500 рублей. Депутат указал, что технически нет значения, как запущен двигатель — традиционно или с помощью автозапуска. Если автомобиль не движется с работающим мотором дольше пяти минут - это нарушение правил дорожного движения, за которое положен штраф.

Также правила запрещают сквозное движение во дворах, учебную езду, стоянку грузовиков и автобусов. Чтобы водитель был наказан, необходимо доказать нарушения, например, сделать видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.

Ранее стало известно, что отказ снять обложку с прав грозит водителю арестом на 15 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

