Дрозденко: В Ленобласти сошел с рельсов грузовой состав
В Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Чиновник отметил, что движение поездов было перекрыто в двух направлениях. Кроме того было задержано движение десяти пригородных электричек, добавил он.
На место ЧП из Санкт-Петербурга прибыли два аварийно-восстановительных поезда. Дрозденко рассказал, что следователи проверят возможность совершения диверсии.
В этот же день губернатор Ленобласти сообщил о гибели машиниста в результате схода с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дрозденко: В Ленобласти сошел с рельсов грузовой состав
- Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Фигуранту дела о мошенничестве в отношении семьи Олега Газманова предъявили обвинения
- В Ленобласти при сходе тепловоза с рельсов погиб машинист
- В РФ готовят законопроект о госпитальных школах
- Депутат рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
- При взрыве на ж/д в Орловской области погибли трое сотрудников Росгвардии
- В КНР уточнили условия безвизового режима для россиян
- СМИ: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия
- Финансист: Выплата сотруднику при рождении ребенка освобождается от НДФЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru