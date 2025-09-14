Дрозденко: В Ленобласти сошел с рельсов грузовой состав

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Чиновник отметил, что движение поездов было перекрыто в двух направлениях. Кроме того было задержано движение десяти пригородных электричек, добавил он.

На место ЧП из Санкт-Петербурга прибыли два аварийно-восстановительных поезда. Дрозденко рассказал, что следователи проверят возможность совершения диверсии.

В этот же день губернатор Ленобласти сообщил о гибели машиниста в результате схода с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».