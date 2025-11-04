Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе
Блокировка банковских переводов между собственными счетами может происходить из-за требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, сообщает «Прайм».
Блокировки возможны, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, либо они не соответствуют обычному поведению клиента: средства поступают на новые реквизиты, крупные суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц. Кроме того, подозрение может вызвать внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк должен проверить источник средств и приостановить операцию, пока все не выяснится.
Если предстоит крупный перевод, лучше заранее уведомить об этом банк. В случае приостановки банковского перевода следует оперативно предоставить запрошенные документы, чтобы подтвердить законное происхождение средств.
Ранее стало известно, что банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
