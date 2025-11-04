Милонов предложил ввести зарплату для родителя, воспитывающего детей

Свое обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову. Парламентарий указал на важность последекретной поддержки родителей. Часто за ребенком нужно присматривать, пока ему не исполнится пять-шесть лет. По этой причине одному из супругов нередко приходится уходить с работы, чтобы посвятить себя семье и детям.

Милонов считает, что в многодетных семьях такой ситуации не избежать, что приводит к резкому снижению доходов семьи. Как ожидается, «зарплата» для родителя будет выплачиваться до достижения детьми определенного возраста.

Ранее Милонов объяснил необходимость бесплатных билетов в кино для крепких семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

