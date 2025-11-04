Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение

«Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», — заявил он.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

