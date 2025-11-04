Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение
Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
«Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», — заявил он.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил подробности успешных испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Президент назвал «Буревестник» уникальным изделием, не имеющим аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают восхищение
- СМИ: У Сочи кружит разведывательный самолет США
- Совфед: Ребенок может начать использовать смартфон с 12 лет
- Россиян предупредили о риске блокировки счета в банке за перевод самому себе
- Милонов предложил ввести зарплату для родителя, воспитывающего детей
- В Госдуме предупредили о штрафах за длительный прогрев двигателя во дворе
- Зеленский переложил ответственность за сокрытие потерь ВСУ на своих командиров
- Верховный суд РФ защитил жильцов и владельцев самостроя
- Летние каникулы предложили сократить до двух месяцев
- Епископ Питирим: Сделавшая аборт женщина — серийная убийца, а врач — палач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru