Зеленский переложил ответственность за сокрытие потерь ВСУ на своих командиров

Так он прокомментировал разногласия в оценке обстановки. «Иногда командиры, ну бывает, делятся информацией наверняка неполной. Кто-то где-то умалчивает, в каком-то направлении потерял ту или иную позицию», — сказал он.

По словам украинского лидера, некоторые офицеры предпочитают не докладывать всю правду, чтобы избежать ответственности за неудачи. Зеленский указал, что главной задачей командиров должно быть сохранение личного состава. Он призвал беречь солдат.

Ранее в Киеве возмутились попыткой Зеленского снять с себя вину за провал в энергетике Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

