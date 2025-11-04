Епископ Питирим: Сделавшая аборт женщина — серийная убийца, а врач — палач
Женщины, которые делают аборты, это «серийные убийцы», а у врачей, которые проводят такие операции, «руки по локоть в крови», заявил во время проповеди рязанский епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов), сообщает RTVI.
Он назвал аборт одним из самых страшных грехов. В нем, прежде всего, заинтересованы врачи. Однако, по словам епископа, кроме официальной статистики, согласно которой количество абортов снижается, есть еще «теневая», и ее уже «никто не подсчитывает». Питирим указал, что женщины стали приходить по ночам и делать аборты, которые записываются как «ночной аборт», «ночной выкидыш», «ночная чистка». Причину поступка женщин священнослужитель не объяснил, назвав их действия «убийством».
«Врач, который делает этот аборт, это же палач, у которого не просто по локоть, а руки в крови, он сам весь в крови, он до самой макушки весь в крови погряз, этот палач. А эти женщины? А это серийные убийцы, и они так именно будут и осуждены за тот грех, который они совершают», — заявил епископ.
Он пообещал всем, кто искусственно прервал беременность, что они предстанут на «суде божьем» и «будут осуждены».
Около 80-90% женщин жалеют о том, что они прервали беременность, будущим матерям необходимо оказывать всестороннюю поддержку, чтобы не допустить непоправимого шага. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог Анна Закаидзе. В свою очередь, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина добавила, что 90-95% женщин, столкнувшись с последствиями аборта, винят себя.
