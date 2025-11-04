Летние каникулы предложили сократить до двух месяцев

С такой инициативой в интервью «Говорит Москва» выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, в РФ – самые длительные каникулы в мире. «Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — указала омбудсмен.

Ярославская заявила, что по сути учиться дети прекращают в апреле. Сначала школьники отдыхают на майские праздники, потом начинаются итоговые аттестации, новые темы дети уже не проходят. А затем ребята отправляются на летние каникулы.

При этом у родителей возникает проблема, чем занять детей летом, в основном, школьники сидят дома. Уполномоченная предложила сделать июнь учебным месяцем, когда ребята могли бы заниматься творческими предметами, например, рисованием, музыкой, физкультурой. Однако в этом случае придется сдвигать сроки проведения ЕГЭ.

У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.



