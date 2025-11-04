СМИ: У Сочи кружит разведывательный самолет США

Несколько часов назад он вылетел с военно-воздушной базы США Милденхолл в Великобритании, пролетел над территорией Нидерландов, ФРГ, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и стал кружить в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем между Севастополем и Сочи.

В последний самолет-шпион был замечен там 26 октября.

Ранее стало известно, что британские ВВС используют разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint для полетов над Черным морем вблизи границ России, чтобы затем передавать разведданные Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

