В Ленобласти при сходе тепловоза с рельсов погиб машинист

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе погиб машинист. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, во время ЧП машиниста зажало в кабине, после его освободили, но он скончался в машине скорой помощи.

Губернатор добавил, что на месте происшествия организовали восстановительные работы. Отмечается, что для быстрого возобновления движения поездов увеличили число автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти усилят работу силовых структур по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при взрыве на ж/д в Орловской области погибли три человека.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
