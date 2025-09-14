В Ленобласти при сходе тепловоза с рельсов погиб машинист

В Ленинградской области в результате схода с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе погиб машинист. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, во время ЧП машиниста зажало в кабине, после его освободили, но он скончался в машине скорой помощи.