Верховный суд РФ защитил жильцов и владельцев самостроя

Он решил, что при сносе самовольных построек суды должны учитывать судьбы живущих в них граждан. Решение обязует одновременно рассматривать вопрос о выселении и защите прав граждан.

Юристы называют такую позицию переломной, так как социальная защита теперь уравновешивает требования закона. По словам экспертов, покупая жилье без проверки разрешений, россияне рискуют остаться без прав и без компенсации. Государство не обязано оплачивать переселение тех, кто участвовал в незаконной застройке, но суд может отсрочить снос, чтобы не нарушить конституционное право на жилье.

Ранее Верховный суд разрешил не сносить самовольные объекты капитального строительства, если они не мешают и не угрожают гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

