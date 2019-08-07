В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе спецоперации по захвату Атамбаева

В ходе спецоперации по захвату экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева раненый в грудь огнестрельным оружием сотрудник спецподразделения скончался в больнице. Об этом сообщает Киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав.

По информации агентства, спецназовец был доставлен в больницу и направлен на экстренную операцию, но спасти мужчину не удалось.

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По последним данным "Кабар", в больницы поступило 36 пострадавших с травмами различной степени тяжести. В частности, среди пострадавших 15 сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что Атамбаев задержан во время штурма его дома. По информации ТАСС, бывшего президента Киргизии увезли в неизвестном направлении.


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