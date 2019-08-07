В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе спецоперации по захвату Атамбаева

В ходе спецоперации по захвату экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева раненый в грудь огнестрельным оружием сотрудник спецподразделения скончался в больнице. Об этом сообщает Киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав.

По информации агентства, спецназовец был доставлен в больницу и направлен на экстренную операцию, но спасти мужчину не удалось.