В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе спецоперации по захвату Атамбаева
В ходе спецоперации по захвату экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева раненый в грудь огнестрельным оружием сотрудник спецподразделения скончался в больнице. Об этом сообщает Киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав.
По информации агентства, спецназовец был доставлен в больницу и направлен на экстренную операцию, но спасти мужчину не удалось.
По последним данным "Кабар", в больницы поступило 36 пострадавших с травмами различной степени тяжести. В частности, среди пострадавших 15 сотрудников силовых структур.
Ранее сообщалось, что Атамбаев задержан во время штурма его дома. По информации ТАСС, бывшего президента Киргизии увезли в неизвестном направлении.
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