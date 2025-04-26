Папу римского Франциска похоронили в Риме
26 апреля 202515:30
Папу римского Франциска похоронили в Риме.
Гроб с его телом положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).
На прощании с понтификом присутствовали 200 тысяч человек. Гроб с его телом перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре для дальнейшего захоронения.
Выборы нового папы могут состояться уже 5 мая.
Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий
- ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы
- СВР Украины обвинила Россию в присвоении сказки «Колобок»
- Папу римского Франциска похоронили в Риме
- ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области
- СМИ: Козловский заработает 3,5 миллиона рублей с моноспектакля «Фрэнк»
- Представитель Киркорова раскрыла причины возгорания одежды певца на концерте
- СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281
- Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»
- СМИ: Ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru