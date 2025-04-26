Папу римского Франциска похоронили в Риме.

Гроб с его телом положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).

На прощании с понтификом присутствовали 200 тысяч человек. Гроб с его телом перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре для дальнейшего захоронения.



Выборы нового папы могут состояться уже 5 мая.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс.

