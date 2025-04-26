СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281

Число пострадавших при взрыве в иранском порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас увеличилось до 281. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на представителей экстренных служб.

До этого говорилось о 80 пострадавших. Согласно информации агентства «Tasnim», причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом. СМИ также писали о возможных жертвах.

Отмечается, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в районе ЧП работают в усиленном режиме, раненых госпитализируют. Экстренные службы в городах Джахром и Лар тоже находятся в полной готовности.