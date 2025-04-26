СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281
Число пострадавших при взрыве в иранском порту Махид Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас увеличилось до 281. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на представителей экстренных служб.
До этого говорилось о 80 пострадавших. Согласно информации агентства «Tasnim», причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом. СМИ также писали о возможных жертвах.
Отмечается, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в районе ЧП работают в усиленном режиме, раненых госпитализируют. Экстренные службы в городах Джахром и Лар тоже находятся в полной готовности.
По данным источника, в настоящее время работу порта приостановили. На место взрыва из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи.
26 апреля в Иране в порту вблизи города Бендер-Аббас, расположенном на юге страны, прогремел взрыв, в результате чего было повреждено административное здание. Сообщалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.
Шахид-Раджаи является одним из крупнейших иранских торговых портов, расположенных у входа в Персидский залив и Ормузский пролив. Он находится в 23 километрах к западу от Бендер-Аббаса, административного центра провинции Хормозган, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru