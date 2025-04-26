ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 139 беспилотниками Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинская сторона использовала и беспилотники со сбросами, и дроны самолетного типа.
В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один пострадал. Два беспилотника атаковали Белгород, но обошлось без пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона.
Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru