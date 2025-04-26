ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области

По его словам, украинская сторона использовала и беспилотники со сбросами, и дроны самолетного типа.

В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один пострадал. Два беспилотника атаковали Белгород, но обошлось без пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

