ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 139 беспилотниками Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина погиб в Белгородском селе в результате обстрела ВСУ

По его словам, украинская сторона использовала и беспилотники со сбросами, и дроны самолетного типа.

В Грайворонском муниципальном округе на участке дороги Косилово — Почаево погибли двое мужчин и один пострадал. Два беспилотника атаковали Белгород, но обошлось без пострадавших. Всего атакам подверглись 12 районов и муниципалитетов региона.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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