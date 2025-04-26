ВС РФ водрузили российский триколор в селе Горналь
Российский флаг поднят в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, в котором оставались украинские войска, сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
Вторжение в Курскую область украинская сторона начала 6 августа 2024 года. Киев планировал быструю победоносную операцию, но авантюра привела к разгрому и уничтожению части войск противника.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru