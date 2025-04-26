Вторжение в Курскую область украинская сторона начала 6 августа 2024 года. Киев планировал быструю победоносную операцию, но авантюра привела к разгрому и уничтожению части войск противника.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинская сторона потеряла в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

