СМИ: Ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре
26 апреля 202514:18
На выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок, передает Telegram-канал Baza.
Речь идет о четырехлетнем мальчике.
По информации СМИ, ребенок подошел к бронетранспортеру М113, и в тот момент у машины открылся люк и ударил ребенка по голове. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Место происшествия оцепили.
Ранее ребенок погиб, еще двое детей, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru