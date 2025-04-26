СМИ: Ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре

Речь идет о четырехлетнем мальчике.

По информации СМИ, ребенок подошел к бронетранспортеру М113, и в тот момент у машины открылся люк и ударил ребенка по голове. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Место происшествия оцепили.

Ранее ребенок погиб, еще двое детей, а также один взрослый пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ростовской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

