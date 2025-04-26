СВР Украины обвинила Россию в присвоении сказки «Колобок»
Служба внешней разведки Украины назвала Колобка исконно украинским персонажем. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ведомства в социальных сетях.
Объяснили они это тем, что в русском языке нет слова «коло», которое переводится как «круг».
Сказку они назвали украденной и теперь хотят «восстановить правду». Вопрос принадлежности Колобка назвали «делом культурного достоинства и национальной памяти».
Ранее стало известно, что мюзикл «Последняя сказка» за первые четыре месяца показа посетило около 300 тысяч зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru