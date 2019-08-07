Решай свои проблемы сам. Почему Москва «сдала» Атамбаева
Эксперт по Центральной Азии рассказал НСН, почему встреча экс-президента Киргизии Атамбаева с Путиным не спасла его от налета киргизского спецназа.
Противоречивые данные приходят в среду, 7 августа, из Киргизии, где местный спецназ окружил особняк бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Сообщалось, что его якобы захватили и увезли в неизвестном направлении. Затем стало известно, что охрана экс-президента будто бы отбила штурм, а часть силовиков и вовсе перешла на сторону Атамбаева.
Главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов заявил в эфире НСН, что в Киргизии идет банальный передел собственности и сфер влияния.
«По данным моих источников, там непонятная ситуация. Силы перевешивают то одна другую, то вторая первую, якобы его охранники отбили штурм спецназа. Так что это типичный киргизский бардак. Бывший президент Атамбаев сегодня никто. И его задержание - частное дело, результат отношений между нынешним президентом Жээнбековым, атамбаевским протеже и самим Атамбаевым, у которого Жээнбеков "отжимает" бизнес. В Киргизии не происходит никаких политических процессов, процессов установления демократии или нормальной политической жизни.
Все элиты заняты одним - переделом собственности и переделом сфер влияния. Сегодня это развитие подошло к своему логическому концу. До этого было несколько этапов: лишение неприкосновенности Атамбаева, возбуждение уголовных дел на его близких людей и его бизнес. Атамбаев думал, что это хиханьки-хаханьки. О том, что он будет в ближайшее время арестован, год назад мне говорила Роза Отунбаева (экс-глава временного правительства Киргизии в 2010 году). Оказывается, она знала, как все будет развиваться. Разумеется, Атамбаев летал к Путину за защитой. Но, я абсолютно уверен, что Путин улыбнулся и ответил: "Парень, решай сам свои проблемы"», - заявил он.
Президент России Владимир Путин встретился с Атамбаевым в Москве в конце июля. Тогда глава российского государства заявил, что народ Киргизии должен объединиться вокруг действующего президента республики Соорнбая Жээнбекова.
Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса бывшего президента и, соответственно, неприкосновенности.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе спецоперации по захвату Атамбаева
- Кадыров огласил имена причастных к вторжению в Дагестан 20 лет назад
- В Росгидромете назвали причину аномальных холодов в России
- Один спецназовец получил огнестрельное ранение в грудь в ходе операции по захвату Атамбаева
- Пожар охватил дом Атамбаева после задержания экс-президента Киргизии. Видео