Решай свои проблемы сам. Почему Москва «сдала» Атамбаева

Противоречивые данные приходят в среду, 7 августа, из Киргизии, где местный спецназ окружил особняк бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Сообщалось, что его якобы захватили и увезли в неизвестном направлении. Затем стало известно, что охрана экс-президента будто бы отбила штурм, а часть силовиков и вовсе перешла на сторону Атамбаева.

Главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов заявил в эфире НСН, что в Киргизии идет банальный передел собственности и сфер влияния.

«По данным моих источников, там непонятная ситуация. Силы перевешивают то одна другую, то вторая первую, якобы его охранники отбили штурм спецназа. Так что это типичный киргизский бардак. Бывший президент Атамбаев сегодня никто. И его задержание - частное дело, результат отношений между нынешним президентом Жээнбековым, атамбаевским протеже и самим Атамбаевым, у которого Жээнбеков "отжимает" бизнес. В Киргизии не происходит никаких политических процессов, процессов установления демократии или нормальной политической жизни.