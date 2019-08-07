Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан при штурме. Видео
Спецназ милиции Киргизии задержал бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Для этого была проведена силовая операция в доме экс-лидера страны в селе Кой-Таш, передает RT.
Бойцы спецподразделений начали операцию по силовому захвату Атамбаева несколько часов назад. В ходе штурма были ранены более десятка человек, в том числе журналист и депутат парламента. Дом экс-президента защищали его сторонники. Как уточняет РИА ФАН, спецназ не применял боевое оружие. Силовики использовали резиновые пули, активисты в свою очередь забрасывали правоохранителей камнями.
Ранее парламент Киргизии снял с Атамбаева неприкосновенность. Его подозревают в причастности к нескольким преступлениям – обвиняют, в частности, в коррупции, махинациям с землёй.
Как сообщает ТАСС, несмотря на завершение операции и наступление темноты, к особняку Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники. Сейчас там скопилось уже около полутысячи человек. Люди строят баррикады. В сеть выложено видео начало штурма, на котором запечатлен Атамбаев.
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