Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»

«Леста» отделилась от Wargaming после начала спецоперации на Украине и локализовала свой бизнес в России. Белорусская Wargaming перенесла свой бизнес из Белоруссии в Литву.

В качестве доказательств «экстремизма» Генпрокуратура приложила к иску статьи «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и другие.

В пресс-службе «Лесты» утверждают, что Хатажаеву «вменяют чужие действия». В сообщении отмечается, что «Леста» работает в полном соответствии с законами России и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации».

Ранее суд наложил арест на активы группы компаний «Леста игры», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

