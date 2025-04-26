Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»

Российская Генеральная прокуратура обратилась в Таганский суд Москвы с иском о запрете деятельности объединения, включающего владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, обвиняя их в экстремистской деятельности. Об этом говорится в судебных материалах.

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«Леста» отделилась от Wargaming после начала спецоперации на Украине и локализовала свой бизнес в России. Белорусская Wargaming перенесла свой бизнес из Белоруссии в Литву.

В качестве доказательств «экстремизма» Генпрокуратура приложила к иску статьи «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и другие.

В пресс-службе «Лесты» утверждают, что Хатажаеву «вменяют чужие действия». В сообщении отмечается, что «Леста» работает в полном соответствии с законами России и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации».

Ранее суд наложил арест на активы группы компаний «Леста игры», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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