Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»
Российская Генеральная прокуратура обратилась в Таганский суд Москвы с иском о запрете деятельности объединения, включающего владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого, обвиняя их в экстремистской деятельности. Об этом говорится в судебных материалах.
«Леста» отделилась от Wargaming после начала спецоперации на Украине и локализовала свой бизнес в России. Белорусская Wargaming перенесла свой бизнес из Белоруссии в Литву.
В качестве доказательств «экстремизма» Генпрокуратура приложила к иску статьи «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и другие.
В пресс-службе «Лесты» утверждают, что Хатажаеву «вменяют чужие действия». В сообщении отмечается, что «Леста» работает в полном соответствии с законами России и Белоруссии, поэтому не видит оснований «для каких-либо опасений или сокрытия информации».
Ранее суд наложил арест на активы группы компаний «Леста игры», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru