СМИ: Козловский заработает 3,5 миллиона рублей с моноспектакля «Фрэнк»

По данным СМИ, 20 июня Козловский выступит в Театре эстрады в Москве со своим моноспектаклем «Фрэнк» и заработает на этом 3,5 миллиона рублей.

Все 952 билета были распроданы меньше, чем за сутки. Стоимость каждого - от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

В 2022 году Козловский ушел в отпуск за свой счет в Малом драматическом театре (МДТ). Ранее помощник худрука МДТ Елена Александрова заявила, что в театре не ждут скорого возвращения Козловского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

