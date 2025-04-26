СМИ: Козловский заработает 3,5 миллиона рублей с моноспектакля «Фрэнк»
Актер Данила Козловский выступит в Москве в первый раз за три года, передает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, 20 июня Козловский выступит в Театре эстрады в Москве со своим моноспектаклем «Фрэнк» и заработает на этом 3,5 миллиона рублей.
Все 952 билета были распроданы меньше, чем за сутки. Стоимость каждого - от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
В 2022 году Козловский ушел в отпуск за свой счет в Малом драматическом театре (МДТ). Ранее помощник худрука МДТ Елена Александрова заявила, что в театре не ждут скорого возвращения Козловского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru