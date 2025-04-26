Представитель Киркорова раскрыла причины возгорания одежды певца на концерте
Народный артист России, певец Филипп Киркоров после получения ожога во время выступления в Санкт-Петербурге уже отправился на репетицию. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на представителя знаменитости Екатерину Успенскую.
«[Одежда] заискрилась от энергии артиста», - сыронизировала она.
При этом Успенская отметила, что изменения в программе певца из-за инцидента будут обсуждаться в течение дня.
25 апреля в Санкт-Петербурге во время концерта в зале «Октябрьский» Филипп Киркоров получил ожог. Известно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, после чего спустился на сцену и ушел за кулисы. Артист сменил костюм и продолжил выступление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru