В Киргизии сообщают о 12 раненых в ходе задержания экс-президента страны Атамбаева

12 человек получили ранения в ходе операции по захвату экс-президента Киргизии. Об этом сообщает Киргизское агентство «Кабар» со ссылкой на Минздрав.

П информации «Кабар», 7 человек доставлены в Бишкекский центр травматологии и Чуйскую областную больницу. Информация о том, куда направили еще пятерых раненых уточняется. Кроме того, в Минздраве агентству опровергли информацию об одном погибшем.

Напомним, сегодня в результате спецоперации был задержан экс-лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев. Силовики произвели штурм его дома в селе Кой-Таш.

Пожар охватил дом Атамбаева после задержания экс-президента Киргизии. Видео

Ранее парламент Киргизии снял с Атамбаева неприкосновенность. Экс-президента подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, в коррупционном мошенничестве и махинациях с землёй.

Возглавлял Киргизию Атамбаев с 2011 по 2017 годы. Он подал в отставку после завершения первого срока.

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ФОТО: Global Look Press
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