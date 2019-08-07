Пожар охватил дом Атамбаева после задержания экс-президента Киргизии. Видео

Сообщается, что до сих пор, в районе резиденции слышны взрывы и стрельба.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о развитии событий в Киргизии.

Парламент Киргизии в конце июня снял с Атамбаева неприкосновенность, его подозревают в нескольких преступлениях.

