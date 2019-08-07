Пожар охватил дом Атамбаева после задержания экс-президента Киргизии. Видео

Пожар возник на территории резиденции Алмазбека Атамбаева после силового захвата бывшего президента Киргизии в ходе штурма спецназа. Об этом сообщают очевидцы, которые выкладывают в сеть кадры строения, охваченного огнём.

Как уточняет RT, загорелось неподалёку от личного дома Атамбаева, напротив штаба его сторонников.

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Сообщается, что до сих пор, в районе резиденции слышны взрывы и стрельба.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о развитии событий в Киргизии.

Парламент Киргизии в конце июня снял с Атамбаева неприкосновенность, его подозревают в нескольких преступлениях.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Алмазбек АтамбаевПожарКиргизия

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