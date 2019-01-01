В Госдуме призвали назвать улицы в честь погибших подводников
Первый зампред комитета Госдумы заявил в эфире НСН, что государство делает недостаточно для несущих службу в подводном флоте.
Причиной трагического пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 человек, могла стать новая аппаратура. Такое предположение в эфире НСН высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
В настоящее время ведется расследование происшествия. По поручению президента Путина в Северодвинск прибыл министр обороны Сергей Шойгу, чтобы направить занимающуюся расследованием комиссию на «безусловное выявление причин этой трагедии». Глава Минобороны позднее рассказал, что военные ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, а также спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, и пообещал, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что имена погибших офицеров необходимо увековечить на улицах страны и в сознании подрастающего поколения. При этом парламентарий подчеркнул, что решение об этом должно принимать Минобороны.
«Как правило, когда такие люди уходят из жизни, которые заслуживают самого высокого почтения в нашем обществе, это проходит тихо и незаметно. Хотелось бы, конечно же, чтобы эта трагедия не повторилась, но имена этих людей должны быть увековечены. На именах школ, улиц, может быть населенных пунктов. Об этих людях необходимо показывать программы, надо показывать их историю жизни, на их примере надо учить и воспитывать подрастающее поколение. Они должны стать символом служения своему отечеству», — сказал Александр Шерин.
В то же время депутат Госдумы признал, что государство делает недостаточно для подводников, в то время как подводный флот имеет первостепенную важность для страны в нынешних реалиях.
«Эта трагедия еще раз подчеркивает, что они просто герои. Надо откровенно сказать, что в бытовом плане не все еще государством сделано для них. Здесь мы должны [сделать так], чтобы все семьи, родные, близкие, все эти моряки действительно чувствовали работу государства. То, что по заработным платам все своевременно, и в достаточном количестве — это факт, это хорошо. Но в бытовом плане еще мы в большом долгу перед этими людьми, и подводному флоту надо уделять огромное внимание, особенно в этой обстановке, которая в мире. Для Российской Федерации сегодня подводный флот очень и очень важен, потому что мы не можем себе позволить иметь огромное количество военных баз в различных частях мира, а вот наши подлодки могут оказаться в любой точке мирового океана с какой-то конкретной задачей», — отметил собеседник НСН.
Депутат также призвал к самому тщательному расследованию катастрофы в Баренцевом море и выразил надежду на то, чтобы все обошлось без каких-либо громких политических заявлений.
«Каждая трагедия должна тщательно разбираться, раскладываться по молекулам, из нее должны делаться определенные выводы и приниматься необходимые решения, чтобы впредь этого не было. У нас в вооруженных силах всегда говорят, что любой боевой устав написан кровью. Каждая трагедия, каждый факт должен ложиться в основу каких-то дополнительных решений, изучения, соответствующих выводов, чтобы это не было списано на какую-то трагическую случайность. Конечно, трагическая случайность имеет место быть, но мы должны больше вкладывать денег в научные разработки. Надо сделать все возможное, максимально финансировать научные разработки для того, чтобы максимально обезопасить людей, которые выполняют эти задачи. Это все-таки обороноспособность страны и каждая жизнь большая ценность, большая утрата. Но жизнь такого высококвалифицированного специалиста, капитана первого ранга, конечно, большая утрата не только для родных и близких, но и для нашей армии и нашего общества в целом», — подчеркнул Александр Шерин.
Напомним, что по данным СМИ, среди погибших подводников были два Героя Россия и семь капитанов первого ранга. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие моряки были закреплены за петербургской воинской частью.
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