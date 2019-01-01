В Госдуме призвали назвать улицы в честь погибших подводников

В то же время депутат Госдумы признал, что государство делает недостаточно для подводников, в то время как подводный флот имеет первостепенную важность для страны в нынешних реалиях.

«Эта трагедия еще раз подчеркивает, что они просто герои. Надо откровенно сказать, что в бытовом плане не все еще государством сделано для них. Здесь мы должны [сделать так], чтобы все семьи, родные, близкие, все эти моряки действительно чувствовали работу государства. То, что по заработным платам все своевременно, и в достаточном количестве — это факт, это хорошо. Но в бытовом плане еще мы в большом долгу перед этими людьми, и подводному флоту надо уделять огромное внимание, особенно в этой обстановке, которая в мире. Для Российской Федерации сегодня подводный флот очень и очень важен, потому что мы не можем себе позволить иметь огромное количество военных баз в различных частях мира, а вот наши подлодки могут оказаться в любой точке мирового океана с какой-то конкретной задачей», — отметил собеседник НСН.

Депутат также призвал к самому тщательному расследованию катастрофы в Баренцевом море и выразил надежду на то, чтобы все обошлось без каких-либо громких политических заявлений.

«Каждая трагедия должна тщательно разбираться, раскладываться по молекулам, из нее должны делаться определенные выводы и приниматься необходимые решения, чтобы впредь этого не было. У нас в вооруженных силах всегда говорят, что любой боевой устав написан кровью. Каждая трагедия, каждый факт должен ложиться в основу каких-то дополнительных решений, изучения, соответствующих выводов, чтобы это не было списано на какую-то трагическую случайность. Конечно, трагическая случайность имеет место быть, но мы должны больше вкладывать денег в научные разработки. Надо сделать все возможное, максимально финансировать научные разработки для того, чтобы максимально обезопасить людей, которые выполняют эти задачи. Это все-таки обороноспособность страны и каждая жизнь большая ценность, большая утрата. Но жизнь такого высококвалифицированного специалиста, капитана первого ранга, конечно, большая утрата не только для родных и близких, но и для нашей армии и нашего общества в целом», — подчеркнул Александр Шерин.

Напомним, что по данным СМИ, среди погибших подводников были два Героя Россия и семь капитанов первого ранга. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие моряки были закреплены за петербургской воинской частью.

