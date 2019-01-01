Трагедия на российском флоте. Что известно о гибели 14 моряков
Причиной гибели моряков-подводников при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате могли стать испытания новой аппаратуры
Как говорится в сообщении Министерства обороны России, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован усилиями команды.
Пожар – самое страшное, что может произойти на любом подводном аппарате, - заявил в эфире НСН бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров:
«На любом подводном носителе самое страшное, что может произойти, это пожар. Нет ничего страшнее пожара. Последствия и каким образом что происходило конкретно на этом объекте, - будем ждать официально расследования. Мы знаем не один пример, когда пожары приводили к очень трагическим вещам».
Как уточняет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Подробнее об этой АПЛ в эфире НСН рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков:
«Эта подлодка 2000 тонн водоизмещения, выполнена она как двухкорпусная. Внутренний корпус у нее специфический, представляет собой совокупность сфер, соединенных между собой, чтобы обеспечить большую устойчивость к морским глубинам. Экипаж подводной лодки стандартный – 25 человек. Она предназначена для решения задач на больших глубинах. Либо это исследование на грунте, изучение каких-то там вещей на дне, это может быть и исследование какой-то принципиально новой аппаратуры»
По предположению Константина Сивкова, испытания некоей новой аппаратуры и могли привести к возгоранию на борту:
«Я предполагаю, что, скорее всего, речь идет о новой аппаратуре, испытания которой привели к тому, что аппаратура могла давать сбои, что могло привести к возгоранию. Это большая трагедия».
АС-12 не несет вооружения и может погружаться на глубину до 6 тысяч метров. За счет атомной силовой установки «Лошарик» может находиться под водой несколько месяцев. АПЛ способна развивать под водой скорость до 30 узлов, - добавляет «Газета.ру». Разработка и строительство АС-12 велись в условиях повышенной секретности. Издание напоминает, что эта авария стала крупнейшей по числу жертв на подводных аппаратах. В ноябре 2008 года произошла авария на еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» во время заводских ходовых испытаний в Японском море. Тогда погибли 20 человек.
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