Трагедия на российском флоте. Что известно о гибели 14 моряков

Как говорится в сообщении Министерства обороны России, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован усилиями команды.

Пожар – самое страшное, что может произойти на любом подводном аппарате, - заявил в эфире НСН бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров:

«На любом подводном носителе самое страшное, что может произойти, это пожар. Нет ничего страшнее пожара. Последствия и каким образом что происходило конкретно на этом объекте, - будем ждать официально расследования. Мы знаем не один пример, когда пожары приводили к очень трагическим вещам».

Как уточняет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Подробнее об этой АПЛ в эфире НСН рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков:

«Эта подлодка 2000 тонн водоизмещения, выполнена она как двухкорпусная. Внутренний корпус у нее специфический, представляет собой совокупность сфер, соединенных между собой, чтобы обеспечить большую устойчивость к морским глубинам. Экипаж подводной лодки стандартный – 25 человек. Она предназначена для решения задач на больших глубинах. Либо это исследование на грунте, изучение каких-то там вещей на дне, это может быть и исследование какой-то принципиально новой аппаратуры»

По предположению Константина Сивкова, испытания некоей новой аппаратуры и могли привести к возгоранию на борту: