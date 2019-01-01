Шойгу: Погибших подводников представят к госнаградам
Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Как пишет РИА Новости, по его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Кроме того, по словам министра обороны, что военные ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, а также спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.
Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Как пишет РИА Новости, по его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Кроме того, по словам министра обороны, спасти часть экипажа удалось благодаря героизму моряков.
Помимо этого, Сергей Шойгу заявил, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам, отмечает RT.
Как напоминает «Свободная пресса», 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. В результате трагедии погибли 14 моряков-подводников. О происшествии стало известно 2 июля.
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота РФ, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в интервью НСН назвал произошедшее личной трагедией.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Шойгу: Погибших подводников представят к госнаградам
- Песков: Данные о трагедии с моряками-подводниками не рассекретят
- В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
- Минздрав рассказал, почему умирают трудоспособные женщины в России
- Беглов: Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга