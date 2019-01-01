Шойгу: Погибших подводников представят к госнаградам

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Как пишет РИА Новости, по его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Кроме того, по словам министра обороны, что военные ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, а также спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Как пишет РИА Новости, по его словам, первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ России был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Кроме того, по словам министра обороны, спасти часть экипажа удалось благодаря героизму моряков.

Помимо этого, Сергей Шойгу заявил, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам, отмечает RT.