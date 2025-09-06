В Горловке три автобуса повреждены из-за атаки БПЛА
6 сентября 202506:53
Украинский беспилотник атаковал Горловку Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько.
Инцидент произошел в Никитовском районе.
«В поселке шахты имени Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА», - отмечается в сообщении.
Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал автобус на участке трассы Варваровка — Ясные Зори, пострадали водитель и пассажир.
