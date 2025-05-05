В Горловке водителей автобусов и скорых снабдят детекторами дронов
Водители общественного транспорта, скорой помощи, работники коммунальных служб в Горловке в Донецкой Народной Республике получат детекторы для определения беспилотников. Об этом рассказал глава города Иван Приходько в эфире канала «Россия 24».
«И водители автотранспортных средств получат [детекторы дронов], и автобусники, и скорая помощь, и сотрудники "Донбассгаза", и управляющие компании», - отметил Приходько.
По словам градоначальника, такие устройства постараются выдать и медикам, так как они выполняют «сопряженные с риском для жизни» работы.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в том числе с беспилотников. Ранее при атаке БПЛА в городе пострадали восемь сотрудников МЧС, которые тушили хозпостройку, пишет RT.
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