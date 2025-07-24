Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
Мирный житель был ранен в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. У пострадавшего в результате атаки мужчины диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму.
«Госпитализация не потребовалась... Мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори дрон атаковал автобус, пострадали водитель и пассажир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
- Пятеро сотрудников РЖД погибли в авиакатастрофе в Амурской области
- Есть желающие: Кому достанутся миллиардные долги «Авиапарка»
- Мурлыканье кота назвали одним из самых успокаивающих звуков
- «Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки шоколадных батончиков Mars
- Есть «грешки»: Кто виноват в массовых возвратах товаров на маркетплейсах
- Россияне назвали любимых комедийных актеров
- Названа предварительная причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области
- «Большие кошельки»: Протесты на Украине качают стул под Зеленским
- Матвиенко заявила об отсутствии предмета для встречи Путина с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru