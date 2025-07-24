Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

По его словам, беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. У пострадавшего в результате атаки мужчины диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму.

«Госпитализация не потребовалась... Мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори дрон атаковал автобус, пострадали водитель и пассажир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

