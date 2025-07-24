Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Мирный житель был ранен в селе Борки Валуйского округа Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дроны атаковали восемь районов Белгородской области, повреждены дома

По его словам, беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. У пострадавшего в результате атаки мужчины диагностировали множественные поверхностные раны правого плеча и баротравму.

«Госпитализация не потребовалась... Мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что на участке автодороги Варваровка — Ясные Зори дрон атаковал автобус, пострадали водитель и пассажир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУБелгородская область

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