В Донецке сбили ударный беспилотник производства США

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник производства США в Донецке. Об этом сообщает местный телеканал «Юнион».

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По данным СМИ, средствам ПВО удалось сбить ударный дрон.

«Беспилотник ... застрял в ветвях дерева», — отмечается в сообщении.

Ранее беспилотный летательный аппарат, который нес взрывчатку, обнаружили в Брянске. Устройство самолетного типа рухнул в лесу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПВОДонецк

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