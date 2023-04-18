В Донецке сбили ударный беспилотник производства США
18 апреля 202312:27
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник производства США в Донецке. Об этом сообщает местный телеканал «Юнион».
По данным СМИ, средствам ПВО удалось сбить ударный дрон.
«Беспилотник ... застрял в ветвях дерева», — отмечается в сообщении.
Ранее беспилотный летательный аппарат, который нес взрывчатку, обнаружили в Брянске. Устройство самолетного типа рухнул в лесу.
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru